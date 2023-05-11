Интересное 11 мая 2023, 13:03 Психолог Наумова объяснила, какими качествами отличаются собачники от кошатников Психолог Наумова: любители собак отличаются открытостью, а кошатники — спокойствием

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Психолог Наталья Наумова объяснила психологические различия между кошатниками и собачниками. По словам специалиста, собачников зачастую характеризуют такие качества как открытость и активность, а кошатники, напротив, любят спокойствие, передала «Вечерняя Москва».

«Собачники — более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят все планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии», — отметила психолог.

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Если собачники могут взять себе кошку, то истинные кошатники никогда не будут держать в доме собаку. Кошатники любят одиночество и скрывают эмоции на людях. Они живут в мире грез и фантазий.

Наумова отметила, что кошатникам в кошках нравится их независимость, они видят в них часть себя.