Интересное 22 мая 2023, 15:46 Психолог Наумова назвала нарушения сна и потерю интереса к хобби проявлениями депрессии у подростков

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Основными признаками депрессивных состояний у подростков являются нарушения сна и потеря интереса к увлечениям. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в подростковом возрасте у детей меняется гормональный фон, из-за чего в организме могут возникнуть нарушения. К проявлениям депрессии также относятся вспышки агрессии и подавленное настроение.

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Наумова отметила, что сеансы у психолога помогут стабилизировать подобные состояния подростков.