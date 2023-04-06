Интересное 06 апреля 2023, 15:29 Психолог Наумова: карта желаний работает, если предпринимать действия для их исполнения

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В последнее время популярным инструментом для достижения целей является карта желаний. О том, как она работает, рассказала психолог Наталья Наумова «ФедералПресс».

По словам специалиста, для исполнения мечты необходимо четко представить и почувствовать, что желание уже исполнилось. Далее нужно зафиксировать свои ощущения и подумать, что конкретно в настоящий момент можно предпринять для исполнения мечты.

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Психолог отметила, что просто составленная карта желаний без каких-либо действий для их реализации никакого результата не даст.