10 мая 2023, 16:28
Психолог Наумова: хороший сон поможет настроиться на рабочий лад после майских праздников
Продолжительный сон перед первым рабочим днем после длинных майских выходных позволит войти в привычный режим. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, на ночной отдых следует выделить от 9 до 13 часов. Также войти в рабочий режим помогут тренировки и здоровое питание.
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Психолог отметила, что в конце первого рабочего дня можно запланировать встречу с друзьями или поход в кино, это поможет взбодриться и разнообразить будни.
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