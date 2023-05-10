Интересное 10 мая 2023, 16:28 Психолог Наумова: хороший сон поможет настроиться на рабочий лад после майских праздников

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Продолжительный сон перед первым рабочим днем после длинных майских выходных позволит войти в привычный режим. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, на ночной отдых следует выделить от 9 до 13 часов. Также войти в рабочий режим помогут тренировки и здоровое питание.

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Психолог отметила, что в конце первого рабочего дня можно запланировать встречу с друзьями или поход в кино, это поможет взбодриться и разнообразить будни.