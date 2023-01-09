09 января 2023, 15:49
Психолог Наумова дала советы, как вернуться в рабочий режим
Психолог Наумова посоветовала хвалить себя, чтобы вернуться в рабочий режим
После новогодних праздников бывает тяжело вновь вернуться в рабочий режим. Психолог Наталья Наумова дала советы о том, как восстановиться после праздников. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, возвращать привычный режим стоит по меньшей мере за три-четыре дня до завершения праздников. Важно подбадривать себя в этот период. Кроме того, восстановиться помогут душ и физические упражнения.
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После работы стоит награждать себя каким-либо развлечением — встречей с друзьями, походом в кафе или на выставку. Кроме того, необходимо хвалить себя за проявленные усилия.
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