Интересное 08 июня 2023, 12:26 Психолог Наумова дала советы, где искать друзей взрослому человеку Психолог Наумова: большие города предоставляют возможность посещения тематических клубов

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Многие думают, что найти друзей во взрослом возрасте практически невозможно, поскольку люди привыкли к устоявшемуся укладу жизни и к тем друзьям, которые окружают их длительное время. По словам психолога Натальи Наумовой, это ошибочная теория, поскольку друзья могут появиться в любом возрасте, написал «ФедералПресс».

Особенно легко их искать в больших городах. Мегаполисы, по мнению психолога, предоставляют массу возможностей и массу мест, где можно познакомиться с новыми людьми. Например, посетить мероприятия по интересам или побывать в тематических клубах.

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«Подружиться могут и те, кто занимается каким-то общим делом. Интересы помогают найти единомышленников, с которыми приятно общаться», — добавила психолог.

Например, любители спорта посещают одну и ту же площадку и там знакомятся с единомышленниками.