Психолог Наталья Бей похвалила игровые зоны для детей в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга озаботились созданием игровых зон для детей на территории общественных пространств для спорта и отдыха. Детский психолог Наталья Бей оценила эти площадки. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

«Фрегат [в центре «Новой Голландии“] интересен тем, что он закрыт. Доступ родителям в него не такой уж простой. Это получается пространство без взрослых, и дети могут без лишнего контроля чувствовать себя более свободными, исследуя свои возможности», — рассказала специалист.

По ее словам, площадка на набережной реки Карповки привлекает детей своим игровым маршрутом. Однако туда можно было бы добавить больше зон для детей возрастом от одного года до трех.

На берегу Большой Невки отличается приспособлениями, рассчитаными на взаимодействие детей. Там расположены общие качели и сетка.

«Есть игровой маршрут «петля активности» [в «Острове фортов“] — круглая площадка, закольцованный маршрут, который помогает ребенку продолжать свою игру, не останавливаясь», — заключила эксперт.