Интересное 27 февраля 2023, 23:06 Психолог Мирошкин рассказал, как родителям общаться с детьми-неформалами Психолог Мирошкин посоветовал доверительно общаться с детьми-неформалами

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Многие дети в период взросления примыкают к какой-либо субкультуре. Клинический психолог Роман Мирошкин дал советы родителям о том, как выстраивать контакт с детьми-неформалами. Об этом сообщила «Мослента».

По словам специалиста, с детьми стоит выстраивать доверительные отношения. Важно открыто говорить о темах, которые интересуют подростка.

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Мирошкин посоветовал отказаться от критики в сторону ребенка, а также избегать прямых запретов. Важно уважительно относиться к интересам подростка, написало ИА НСН.

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