Интересное 26 апреля 2023, 16:41 Психолог объяснила, почему так важно принимать собственные недостатки Психолог Миллер: уверенный в себе человек не боится критики

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Чтобы чувствовать себя уверенным, важно полностью принимать свои недостатки. Об этом в разговоре РИА ФАН сообщила психолог Александра Миллер.

Как отметила специалист, полное принятие дает чувство свободы от мнения окружающих, а также помогает справляться с критикой, написало ИА «Север-Пресс».

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«Принимая себя, человек получает не только свободу от критики окружающих, но и по-настоящему лишает себя любой „ахиллесовой пяты“», — добавила специалист.

Внутренняя опора, основанная на самоуважении и ответственности за самостоятельное принятие решений, повышает самооценку и личную ценность, резюмировала Миллер.