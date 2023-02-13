Интересное 13 февраля 2023, 19:09 Психолог Миллер дала советы о том, как наладить отношения в браке Психолог Миллер посоветовала женатым людям чаще говорить друг другу комплименты

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Порой чувства в браке начинают остывать. Психолог Александра Миллер рассказала, как супругам наладить отношения. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, женатым людям не стоит забывать делать друг другу комплименты, а также проявлять заботу. Отличным способом вернуть искру в брак являются сюрпризы и подарки, написал сайт kp.ru.

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Миллер посоветовала людям не считать брак конечной точной отношений. Она подчеркнула, что свадьба является лишь очередным этапом.

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«Мужчина счастлив там, где его рады видеть, где он чувствует внимание, заботу и поддержку, невзирая на различные трудности», — пояснила психолог.