14 апреля 2023, 17:51
Психолог Милиновская: дыхательные практики помогут побороть страх смерти
При возникновении какой-либо опасности страх смерти появляется абсолютно у каждого человека. О том, как побороть эту фобию, рассказала психолог Екатерина Милиновская в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, чувство страха может возникнуть при осложнениях во время болезни. В таких случаях психолог порекомендовала успокоиться с помощью выполнения дыхательных техник.
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Как сообщила «Общественная служба новостей», справиться с фобией также помогут психотерапия и специальные практики релаксации.
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