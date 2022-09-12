Психолог Метальникова рассказала, как улучшить сексуальную жизнь после 40 лет | 360°

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Психолог Метальникова рассказала, как улучшить сексуальную жизнь после 40 лет

Психолог Метальникова посоветовала людям после 40 лет больше гулять для улучшения секса

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Некоторые люди сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни после 40 лет. Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, как наладить взаимоотношения в паре. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что на сексуальную жизнь влияет образ жизни человека в целом. Чтобы улучшить секс, Метальникова посоветовала больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе. Можно позвать с собой на улицу партнера. Тогда прогулка станет еще интереснее.

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Кроме того, эксперт посоветовала наладить свое здоровье с помощью питания. После 40 лет лучше отказаться от сахара и глютена. От этих веществ сильно страдает сексуальная жизнь.

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Порой во время длительных отношений времяпрепровождение вместе превращается в рутину. Чтобы вернуть искру, необходимо улучшить качество вашего взаимодействия. Сделать это можно с помощью романтичных разговоров или необычного свидания.

Метальникова предложила людям старше 40 лет больше экспериментировать в сексе, а также изучать специализированную литературу. Вы не заметите, как скоро у вас вернется интерес к сексуальной жизни.

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