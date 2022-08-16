Психолог Метальникова рассказала, как правильно отдыхать от работы

Люди, страдающие трудоголизмом, не умеют правильно расслабляться. Психолог Александра Метальникова рассказала о способах правильного отдыха. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Глубокий целительный отдых — лучшее лекарство и основа счастливой жизни! Позвольте себе эту роскошь, и вам не придется выгорать ни одного дня», — отметила специалист.

Она посоветовала в первую очередь определиться с тем, зачем вы отдыхаете. Необходимо разобраться в причинах мотивации. Лучше всего выписать их на бумагу.

После этого стоит выбрать способ отдыха. Варианты также стоит расписать. Кроме того, для качественного и полноценного отдыха необходимо замедлить свою жизнь и временно отказаться от бегущего ритма современных городов.

«Для „замедления“ нужно направлять внимание на тело и дыхание, танцевать, смотреть на огонь, воду и лес, заниматься любовью вдумчиво, валяться и дурачиться с детьми и взрослыми, слушать медленную музыку, а еще это „прогулки“, вдыхание эфирных масел, хождение босиком по траве и многое другое», — пояснила специалист.