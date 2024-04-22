Интересное 22 апреля 2024, 10:59 Психолог Мац сообщил, что удовлетворенность собой и жизнью напрямую зависит от когнитивных способностей

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Психолог Сергей Мац в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что удовлетворенность собой и жизнью напрямую зависит от когнитивных способностей.

По словам специалиста, дети, которые кажутся в детстве симпатичными, вырастают и чувствуют себя в социальном смысле более счастливыми.

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«Очевидно, что счастье коррелирует со здоровьем, физической привлекательностью. У женщин больше, чем у мужчин», — добавил Мац.

Счастье напрямую связано с уровнем IQ. Чем он выше, тем и чувство счастья и людей повышается. Человек чувствует себя более счастливым, когда он умнее, сказал эксперт.