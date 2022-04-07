Психолог Малышева рассказали, почему мужчины стали выбирать женщин старше себя

В последнее время многие мужчины начали выбирать в качестве спутницы жизни женщин старше себя. Психолог Наталья Малышева рассказала, с чем может быть связано такое явление. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Мы вырастили инфантильное поколение мужчин. И, вполне естественно, выпорхнув из гнезда, птенец начинает искать подобие мамы. Так же проще, когда все за тебя решают, кормят и ублажают? Женщины постарше становятся на место матери и бонус, интересная интимная жизнь… но это уже другой пункт», — пояснила специалист.

Кроме того, медик заявила, что женщины старшего возраста как правило более просты в общении — не устраивают скандалов, а также понимают, чего хотят в постели благодаря накопленному опыту.

При этом сами женщины, по мнению Малышевой, выбирают молодых партнеров, так как они еще полны сил и куда более сговорчивы в отношениях.