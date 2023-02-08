08 февраля 2023, 22:17
Психолог Малышева рассказала, в каких местах искать себе пару
Психолог Малышева посоветовала знакомиться с мужчинами в магазинах для охоты
В преддверии 14 февраля многие люди обеспокоились вопросом поиска пары. Психолог Наталья Малышева рассказала, в каких местах стоит знакомиться, чтобы построить крепкие отношения в дальнейшем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
По словам специалиста, найти мужчину можно в специализированных магазинах для охоты или рыбалки. Также познакомиться с потенциальным партнером можно в отделах со спортинвентарем. Часто подобные места посещают довольно состоятельные мужчины, подчеркнула психолог.
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С появлением интернета найти вторую половинку стало намного проще. Малышева посоветовала не избегать знакомств в Сети. Подойдут тематические форумы, связанные с мужскими интересами.
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