Интересное 08 февраля 2023, 22:17 Психолог Малышева рассказала, в каких местах искать себе пару Психолог Малышева посоветовала знакомиться с мужчинами в магазинах для охоты

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В преддверии 14 февраля многие люди обеспокоились вопросом поиска пары. Психолог Наталья Малышева рассказала, в каких местах стоит знакомиться, чтобы построить крепкие отношения в дальнейшем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, найти мужчину можно в специализированных магазинах для охоты или рыбалки. Также познакомиться с потенциальным партнером можно в отделах со спортинвентарем. Часто подобные места посещают довольно состоятельные мужчины, подчеркнула психолог.

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С появлением интернета найти вторую половинку стало намного проще. Малышева посоветовала не избегать знакомств в Сети. Подойдут тематические форумы, связанные с мужскими интересами.

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