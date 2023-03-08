Интересное 08 марта 2023, 04:00 Психолог Малышева рассказала, как очаровать мужчину Психолог Малышева посоветовала женственно одеваться, чтобы очаровать потенциального парня

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Некоторые женщины задаются вопросом о том, как привлечь внимание мужчины и удержать его. Психолог Наталья Малышева поделилась советами, которые помогут девушкам найти отношения. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, при выборе одежды стоит отдавать предпочтение мягким струящимся тканям и нежным цветам. Слишком яркие оттенки в одежде могут оттолкнуть мужчину. Стоит отказаться от накладных ресниц и нарисованных бровей, так как многие мужчины предпочитают естественную красоту, написали Nation News.