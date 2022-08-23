Психолог Малинина рассказала, как выбрать правильного партнера для отношений

Многие люди могут оказаться в токсичных отношениях и даже не заметить, что в их взаимодействии с партнером что-то идет не так. Психолог Ольга Малинина рассказала, какие признаки говорят о том, что во взаимодействии с партнером что-то складывается неправильно. Об этом сообщило издание «Профиль».

Эксперт пояснила, что перед началом отношений необходимо составить список, в который вы внесете недопустимые моменты в общении с партнером. Как правило из-за детских стереотипов человек может выбирать человека, с которым будет несчастлив в отношениях. Однако при правильном подходе можно вырваться из порочного круга и построить здоровую и счастливую пару, передали Nation News.