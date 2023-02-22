22 февраля 2023, 16:23
Психолог Малахова рассказала, как правильно воспитывать мальчиков
Психолог Малахова посоветовала с детства приучать мальчиков к самостоятельности
Во время воспитания мальчика стоит с самого детства приучать его к самостоятельности. Таким мнением поделилась психолог Полина Малахова. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«Еще в дошкольном возрасте вполне реально приучать ребенка к самостоятельности, в первую очередь — бытовой», — пояснила специалист.
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Она заявила, что мальчик должен уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать свои игрушки на место, помогать по дому. Ребенок, которому три года, уже может накрывать на стол, относить посуду к раковине, вытирать пыль и пылесосить. В пять-шесть лет, по мнению психолога, можно научить мальчика орудовать ножом.
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