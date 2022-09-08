Психолог Ложкин рассказал, как парам укрепить сексуальные отношения | 360°

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Психолог Ложкин рассказал, как парам укрепить сексуальные отношения

Врач Ложкин посоветовал парам относиться друг к другу более чувственно

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Чтобы наладить сексуальные взаимоотношения, людям в паре надо относиться друг к другу более чувственно. Такой информацией поделился психолог Александр Ложкин. Об этом сообщило ИА НСН.

«Женщины чаще задаются вопросами, а мужчины более стабильны в этом плане. У женщины иногда идет отторжение к миру сексуальной активности, потому что есть ощущение, что „меня используют“. У мужчины также бывает отторжение, потому что от них чего-то хотят», — пояснил специалист.

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По его словам, мужчина должен как можно чаще делать комплименты своей женщине. Ей же стоит активнее хвалить своего избранника. Такое отношение подтолкнет мужчину на более активные действия. Кроме того, он будет стараться радовать возлюбленную с помощью подарков.

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