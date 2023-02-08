08 февраля 2023, 15:24
Психолог Любушкина объяснила, почему человеку трудно выйти из абьюзивных отношений
Психолог Любушкина: причина кроется в так называемой петле зависимости
Причина, почему человек не может самостоятельно выйти из абьюзивных отношений, кроется в «петле зависимости». Об этом РИА ФАН сообщила психолог, специалист по системному консультированию и системным расстановкам Анна Любушкина.
При подобном явлении агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не спешит отпускать ее. Абьюзер стремится к тому, чтобы удерживать партнера в максимально угнетенном и зависимом состоянии.
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Фаза напряжения очень быстро сменяется фазой насилия, когда в ход идут крики, угрозы, скандалы, физическое насилие, резюмировала Любушкина.
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