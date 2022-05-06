Психолог Лянгузова рассказала, как побороть стресс при знакомстве вживую

Многие люди испытывают неловкость во время знакомств вживую. Магистр психологии Юлия Лянгузова рассказала, как справиться с переживаними. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на «Радио 1».

В первую очередь необходимо следить за дыханием. Чтобы успокоить пульс, важно делать глубокие вдохи и медленные выдохи. Если же избавиться от тревоги не получается, стоит спросить у себя, в чем на самом деле кроется причина страха. Нужно понимать, что произойдет, если вы проявите инициативу при знакомстве с понравившимся мужчиной или женщиной.

«Напоминайте себе, что, если вы опять не используете возможность — постесняетесь и не подойдете, вы ничего не поменяете в своей жизни. А если же вы поведете себя иначе, хотя бы на чуть-чуть, это станет вашим личным маленьким прорывом. Поверьте, это уже запустит любопытные, достаточно глубокие бессознательные изменения в механизмах вашей психики», — пояснила специалист.

При этом, по мнению Лянгузовой, не стоит изображать себя лучше, чем вы есть на самом деле. Во время знакомства необходимо вести себя естественно.