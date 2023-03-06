Интересное 06 марта 2023, 18:55 Психолог Левина рассказала о разнице между прокрастинацией и синдромом отложенной жизни Психолог Левина заявила, что трудоголики склонны к синдрому отложенной жизни

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Многие люди путают прокрастинацию и синдром отложенной жизни. Однако первое состояние часто носит временный характер. Такой информацией поделилась психолог Ксения Левина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что часто прокрастинация возникает из-за страха или тревоги. При этом во время синдрома отложенной жизни человек старается откладывать дела и достижение целей на длительный период.

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«Это часто встречается среди супертрудоголиков или руководителей высшего звена. Когда он думает, что сейчас я буду пахать и много работать, а потом на пенсии когда-нибудь отдохну», — пояснила специалист.

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По словам Левиной, чтобы побороть подобное состояние, стоит снизить ожидания от самого себя, а также заняться повышением самооценки.