Интересное 02 февраля 2023, 12:14 Психолог Леонова сообщила, что кошек чаще заводят ранимые люди

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Психолог Ирина Леонова в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что типичным владельцем домашней кошки является замкнутый и ранимый человек. По ее словам, так называемые кошатники избегают больших компаний, предпочитая одиночество.

«Они больше остальных любят находиться в одиночестве, предпочитают тихие посиделки шумным компаниям, избегают вечеринок, а также чаще игнорируют правила и в большей степени готовы к отстаиванию своей точки зрения до конца», — добавила специалист.

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Общение с кошками помогает людям легче переносить неврозы и и стресс. Артериальное давление способно выравниваться до нормальных значений, если гладить кошку всего 15 минут в день, сказала Леонова.

Кошки, к которым проявляли тепло и заботу, помогают легче переживать расставания и другие трудности.