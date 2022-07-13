Психолог Леонова рассказала, у каких людей возникает склонность к манипулированию

Дети, которые росли в семье самодура, в дальнейшем становятся манипуляторами. Такой информацией поделилась психолог Алена Леонова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт рассказала, как отличить лидера в семье от самодура. По ее словам, первые стараются на благо семьи. Вторые же думают о своих интересах. Как правило, такой человек не считается с желаниями и возможностями других. Леонова пояснила, что договориться с таким человеком невозможно.

Если лидер обсуждает свои идеи с членами семьи и пытается понять, как будет удобно всем, то самодур лишь ставит ультиматумы. Такой человек может отменить свое решение лишь в том случае, если ему станет невыгодно.

По словам Леоновой, воздействовать на такого человека можно только путем манипуляций. Именно поэтому дети с самодурами в семье в дальнейшем становятся манипуляторами. Безусловно, они способны добиться успеха, однако за него они платят одиночеством.

«Дети же некритично усваивают опыт, поэтому они в семье самодура вырастают без лидерских качеств, но с понятием того, что если тебе что-то нужно, ты должен манипулировать окружающими, чтобы они тебе это дали», — рассказала психолог.