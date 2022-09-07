Психолог Курзанова рассказала, как уговорить ребенка ходить в школу по утрам | 360°

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Психолог Курзанова рассказала, как уговорить ребенка ходить в школу по утрам

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Некоторые дети начинают капризничать по утрам и отказываются идти в школу. Психолог, основатель школы Hear your soul Юлия Курзанова рассказала, как убедить ребенка ходить на занятия. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, в первую очередь стоит выяснить причину, по которой ребенок не хочет ходить в школу. Если он не хочет находиться в группе других детей, стоит показать ребенку, что он является уникальным.

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В случае, если ему не нравится школьный преподаватель, стоит объяснить ребенку, что взрослые проявляют злость из-за усталости. Таким образом в нем получится воспитать понимание к чужим проблемам, передали «Дни.ру».

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