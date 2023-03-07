Интересное 07 марта 2023, 23:12 Психолог Ксения Аверс рассказала, как получить максимальную выгоду от увольнения с работы

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Бывают ситуации, когда остаться на прежней работе не представляется возможным. Однако, если вы решили уволиться, важно грамотно подойти к этому процессу, чтобы извлечь из него наибольшую выгоду. Психолог и предприниматель Ксения Аверс рассказала, как правильно уходить со старой должности. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Перед увольнением специалист посоветовала накопить подушку безопасности. Средства нужно откладывать из расчетом на шесть месяцев. Кроме того, перед уходом стоит подыскать альтернативные варианты. Можно заранее начать ходить по собеседованиям.

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Однако не стоит забывать об отдыхе после работы. Лишь после восстановления сил стоит приступать к новым обязанностям.

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