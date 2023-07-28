Интересное 28 июля 2023, 18:45 Психолог Кошут рассказала, что как отличить настоящего друга от токсичного Психолог Кошут заявила, что в токсичной дружбе присутствуют манипуляции

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Порой бывает сложно отличить токсичную дружбу от настоящей. Психолог-консультант Ольга Кошут рассказала, как распознать плохие отношения, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в токсичных отношениях присутствуют манипуляции. Люди, которые обладают нездоровой психикой, будут постоянно вызывать у вас чувство стыда за свои поступки. Часто они используют фразы: «Я думала, что мы друзья» и «Можешь за меня не переживать, я и пострадать могу».

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Также часто в таких отношениях кроются беспочвенные обиды, ревность, зависть и злобные подколы, написала Neva.Today.