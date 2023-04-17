17 апреля 2023, 16:30
Психолог Короткова дала советы, как вырастить в себе здоровый эгоизм
Психолог Короткова: вы не обязаны делать то, что вас не устраивает
Психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказала, чем отличается здоровый эгоизм от нездорового, и как вырастить любовь к себе.
Как отметила специалист, в здоровой любви к себе нуждается каждый человек. Это качество позволяет отстаивать личные границы, быть счастливым и успешным человеком.
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В первую очередь, Короткова посоветовала научиться говорить «нет», если вас что-то не устраивает.
«Вы не обязаны делать то, что вас не устраивает. Не нужно ломать себя и действовать против своей воли, лишь бы быть удобным для окружающих. Вы всегда можете сказать „нет“ без объяснения причин», — сообщила психолог.
Важно прислушиваться к себе, своим чувствам и желаниям. Жизнь во всех случаях должна приносить удовольствие и радость. При этом следует уважать границы других людей, не вмешиваться в их личную жизнь и не задавать некорректные вопросы, резюмировала специалист.
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