Интересное 12 мая 2023, 12:44 Психолог Климова: люди стали чаще обращаться к эзотерике из-за ощущения нестабильности

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В последние годы возрос интерес россиян к нумерологии, астрологии и гаданиям на картах таро. О причинах популярности эзотерики рассказала психолог и маркетолог Екатерина Климова, сообщили «Дни.ру».

По словам эксперта, многие стали интересоваться подобными сферами во время пандемии в 2020 году. С того момента люди перестали чувствовать уверенность в завтрашнем дне и стали чаще обращаться к предсказаниям.

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Психолог отметила, что интерес к эзотерике в основном связан с ощущениями нестабильной обстановки.