Интересное 01 марта 2023, 20:24 Психолог Кирьянова рассказала, как привлечь в свою жизнь богатство и удачу с помощью кошек Психолог Кирьянова посоветовала осознанно заводить кошек, чтобы привлечь богатство и удачу Pxhere

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Кошки способны привносить в жизнь человека богатство и удачу. Психолог Анна Кирьянова рассказала о том, как правильно выбрать питомца и каким образом улучшить с его помощью свою жизнь. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, заводить питомца бездумно не стоит. Важно подходить к этому процессу осознанно.

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«Либо человек принимает это решение, либо он не может выдержать страданий животного и решает его спасти. Человек должен понять, что это большая ответственность, и принять ее», — пояснила Кирьянова.

Она подчеркнула, что такой подход может привнести в жизнь счастливые события. Все дело в том, что на подсознательном уровне человек может воспринимать кошку как ребенка. Кроме того, положительные качества хозяина с появлением питомца начинают проявляться чаще.

«Забота о ком-то может делать человека лучше, обостряет его внимание, лучшие качества, что, в свою очередь, благотворно сказывается на творчестве и работе», — рассказала психолог.