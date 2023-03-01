Интересное 01 марта 2023, 15:07 Психолог Кирьянова объяснила, каким образом коты могут считывать мысли своего хозяина Психолог Кирьянова: животные понимают, когда хозяину плохо и больно Unsplash

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Многие домашние питомцы могут не просто считывать мысли своего хозяина, а понимать, когда он чувствует себя плохо, или когда у него что-то болит. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Анна Кирьянова.

Коты и кошки примерно за полчаса понимают, что хозяин сейчас придет домой. Многие психологи связывают такое поведение питомцев с тем, что люди, как правило, возвращаются домой в одно и то же время. Однако, по словам Кирьяновой, это не так.

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«Так, кот буквально может читать мысли своего хозяина. Вообще животные понимают, когда хозяину плохо, больно, предупреждают об опасности, много таких случаев», — сообщила она.

Психолог заметила, что кошачьем мурлыканьем можно излечить различные заболевания.

Ранее ветеринар Богдан Галкин рассказал, что уединение домашнего питомца в углу может сообщать о наличии у него тревоги или стресса. Иногда животные забиваются в углу, когда в доме появляется посторонний человек. Таким образом они пытаются спрятаться от гостя.