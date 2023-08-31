Интересное 31 августа 2023, 15:49 Психолог Кичаев заявил, что люди сталкиваются с выгоранием из-за отсутствия перспектив

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В последнее время все большее число россиян сталкиваются с профессиональным выгоранием. Психолог Александр Кичаев рассказал, в чем скрываются причины такого состояния, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что причины выгорания могут скрываться в микроклимате на работе. Часто наличие личных или профессиональных претензий может вызывать нежелание работать, написал «Мир 24».

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Также среди причин недовольства работой Кичаев выделил отсутствие перспектив, написало utro.ru.

«Нужно разобраться и, если возможно, внести изменения в рабочий процесс. Тогда выгорание может сойти на нет, — рассказал психолог.