Интересное 01 февраля 2023, 16:50 Психолог Керецман перечислила признаки токсичных отношений в семье Психолог Керецман заявила, что оскорбления говорят о токсичных отношениях в семье

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Часто люди могут даже не догадываться о том, что в их семье царят токсичные отношения. Психолог Юлия Керецман рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы распознать проблемы. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Главными признаками абьюза в семье специалист назвала постоянный контроль, неуважение личного пространства, оскорбления, насмешки, постоянные попытки вызвать в человеке чувство вины. При этом часто токсичный человек называет подобное поведение заботой или проявлением внимания, написал сайт kp.ru.

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«Продолжительный контакт с такими людьми ведет к проблемам с самооценкой и домашнему насилию. Поэтому крайне важно вовремя определить токсичность и принять необходимые меры», — рассказала Керецман.