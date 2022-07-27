Психолог Кадирова рассказала, чем для детей могут быть опасны мультики

Некоторые мультики могут быть опасны для детской психики. Таким мнением поделилась эксперт телеканала «Мульт» семейный психолог Елена Кадирова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист заявила, что детям свойственно повторять за персонажами, которых они считают своими авторитетами. По этой причине не стоит показывать им мультфильмы, в которых герой плохо относится к окружающим или даже проявляет насилие, передал сайт kp.ru.

«Особенно неполезными могут быть мультфильмы, в которых после насилия пострадавший персонаж чувствует себя хорошо, не умирает, не попадает в больницу. То есть у ребенка создается впечатление, что если человеку или кошке открутить голову, то они после этого встанут и пойдут дальше, то есть ничего плохого не произойдет», — рассказала Кадирова.