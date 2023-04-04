04 апреля 2023, 18:57
Психолог Юлия Синютина рассказала об эффективных способах предотвратить конфликт
Предотвратить любую ссору можно, если следовать определенным правилам. О них рассказала психолог Юлия Синютина в беседе с РИА ФАН.
По словам специалиста, изменить взгляды на мир можно благодаря игре, в которой каждый человек из окружения будет восприниматься как друг. Также отучиться конфликтовать получится в том случае, если не ждать от окружающих подвоха.
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Психолог отметила, что большинство конфликтов можно избежать, если не вступать в политические и рабочие споры.
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