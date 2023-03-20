Интересное 20 марта 2023, 16:30 Психолог Яушева рассказала, как бороться со страхом смерти

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Психолог Дарья Яушева в разговоре с изданием Pravda.Ru расскзала, что танатофобию — страх смерти — испытывает практически каждый человек на Земле. Она объяснила, какие способы помогут побороть это чувство.

Специалист считает, что страх смерти — это нормальное явление, поскольку оберегает человека от необдуманных действий и приводит к бережному отношению к себе. Побороть или ослабить страхи смерти помогут техники из майндфулнесс. Они учат справляться с тревогой, контролировать тело и осознанно проживать жизнь.

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«Экзистенциальная терапия — это возможность пойти в глубину и проработать важные темы, обнаружить в жизни смыслы, ценности, найти шаги, которые приблизят к жизни, в которой есть надежда и наполненность», — объяснила психолог.

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Если справиться самостоятельно с танатофобией не получается, то стоит прибегнуть к помощи специалиста.