Интересное 18 января 2023, 15:51 Психолог Ивкова рассказала, как неубранная новогодняя елка в доме может помешать рабочим задачам

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Клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова в разговоре с Life рассказала, почему стоит убрать новогоднюю елку до наступления весны.

Идеальным временем для того, чтобы убрать елку, считается 19 января.

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«Оптимальным считается период с 14 января (старый Новый год) по 19 января (Крещение). С точки зрения психологии человеку легче адаптироваться к изменяющимся условиям из состояния стабильности», — сказала Ивкова.

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Из-за неубранной вовремя елки, по словам специалиста, человек может столкнуться с такими психологическими проблемами, как повышенная тревожность, ложные иллюзии о каникулах и даже саботирование рабочих задач.