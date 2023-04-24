Интересное 24 апреля 2023, 15:49 Психолог Иванова заявила, что отношения у женщин могут не складываться из-за детских травм

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Некоторые женщины избегают отношений с мужчинами. Психолог Екатерина Иванова рассказала, из-за чего не получается наладить личную жизнь. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист подчеркнула, что паттерны отношений с мужчинами могут закалываться еще в детстве. Примером для девочки нередко служит то, как общаются ее родители. Если пример был негативным, то уже во взрослом возрасте она может избегать мужчин.

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«Наблюдая отношения взрослых, их чувства друг к другу, их поведение, ребенок делает выводы — ловит установки и убеждения, звучащие из уст важных для него людей. Их поступки и поведение помещаются глубоко в детскую память и психику», — рассказала Иванова.