Интересное 14 февраля 2023, 19:15 Психолог Иванова рассказала, как одиночество может навредить здоровью Психолог Иванова заявила, что одиночество может повышать уровень стресса

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В некоторых случаях одиночество может значительно навредить здоровью. Такой информацией поделилась психолог Ирина Иванова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что некоторые люди, находясь в одиночестве, могут испытывать и страдание. Из-за этого в организме могут накапливаться гормоны стресса. Избыток кортизола чреват серьезными последствиями для здоровья.

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Некоторые люди могут намеренно сокращать количество контактов с людьми. Иногда такое поведение должно стать поводом для настороженности.

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«Этот показатель у всех индивидуальный. Он может зависеть в том числе от образа жизни. Например, если экстраверт работает с людьми и имеет высокую нагрузку в общении на работе — это нормально, что ему хочется помолчать», — рассказала Иванова.