Интересное 21 марта 2023, 16:43 Психолог Иванова рассказала, из-за чего возникают проблемы на работе Психолог Иванова назвала нормой конфликты на работе

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Конфликты на работе являются совершенно нормальным явлением. Они неизбежны, так как говорят о психологическом росте. Таким мнением поделилась психолог Ирина Иванова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что каждый человек хотел бы, чтобы окружающие его люди были схожи с ним по характеру, темпераменту и восприятию мира. Однако достичь такого невозможно. На этом фоне обычно и возникают конфликты.

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«Тогда получается, что нам нужно уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разность, и в каком-то смысле ее праздновать, а не пытаться искоренить», — объяснила эксперт.

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