Интересное 21 августа 2023, 13:09 Психолог Иванова объяснила россиянам, как в сложных ситуациях поступать осознанно Психолог Иванова: необходимо хорошо обдумать варианты и прислушаться к ощущениям

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Психолог Екатерина Иванова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, как поступать осознанно в ситуации, которая, на первый взгляд, кажется запутанной.

Сперва специалист посоветовала определить, между чем стоит выбор. Далее следует хорошо обдумать каждый из вариантов и понять, какие будут последствия от принятого решения.

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Человеку важно понять, принимает он решение, задавая направление своей жизни, или просто «пляшет под чужую дудку». Нужно прислушаться к чувствам — именно они указывают на то, что действительно важно.

В случае, если тяжело принять какое-то конкретное решение, можно поискать компромисс, добавила психолог.