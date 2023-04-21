Интересное 21 апреля 2023, 13:09 Психолог Иванова назвала умение внимательно слушать главным правилом супружеского общения

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Умения внимательно выслушать человека и прямо говорить о своих желаниях поможет поддержать здоровую атмосферу в супружеских отношениях. Об этом рассказала психолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, при общении с партнером очень важно уметь четко и ясно высказывать свои желания и потребности. Разорвать доверительные отношения между супругами могут разного рода манипуляции и упреки, их стоит избегать.

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Кроме того, психолог посоветовала не перебивать своего партнера и внимательно относиться к просьбам друг друга.