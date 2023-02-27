Интересное 27 февраля 2023, 13:13 Психолог Ионычева: гадания на таро нужны людям для снижения уровня тревоги от неопределенности

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Дипломированный психолог Марина Ионычева в разговоре с изданием РИАМО объяснила, почему среди россиян увеличился спрос на гадания по картам таро.

По словам специалиста, таким образом люди хотят снизить тревогу, накопившуюся за последнее время от неопределенности в мире. Отдавая ответственность кому-то другому, а не принимая ее на себя, уровень тревоги снижается.

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«Получается, что уже можно опереться на что-то еще, разделить тяжесть и ужас бытия. Страшно принять важное решение? Обратимся к картам, что они скажут, это успокоит», — сказала специалист.

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Как правило, люди, которые обращаются к гаданиям, не имеют ресурсов проживать свое эмоциональное состояние, резюмировала Ионычева.

Ранее в СМИ появилась информация, что спрос на карты таро на маркетплейсах увеличился в несколько раз.