Интересное 04 мая 2023, 16:12 Психолог Идзиковский: победить страх высоты можно, поднявшись на небольшой холм Unsplash

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Навязчивый страх высоты у человека сопровождается дискомфортом, головокружением и тошнотой. О том, как эффективно избавиться от фобии, рассказал психолог Евгений Идзиковский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, избавляться от страха необходимо постепенно. Для этого можно забраться на небольшой холмик или балкон на невысоких этажах. Преодолению фобии поспособствует визуализация — человек должен представить, что находится на безопасной высоте и ему ничего не грозит.

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При появлении ощущений страха и приступах паники нужно глубоко и ровно дышать. Психолог отметил, что преодоление фобии требует упорства и продолжительного времени. Если же самостоятельно победить страх не получается, то в таком случае можно обратиться к специалистам.