Интересное 25 января 2023, 16:08 Психолог Идзиковский назвал плюсы и минусы позднего материнства Психолог Идзиковский: в более зрелом возрасте человек становится осознаннее

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Психолог Евгений Идзиковский в разговоре с изданием Life назвал плюсы и минусы позднего материнства, вспомнив американская актрису Пэрис Хилтон, которая в 41 год впервые стала мамой.

Из положительных моментов позднего материнства психолог выделил то, что человек в зрелом возрасте становится более осознанным и ответственным. Его карьерный вопрос отходит на второе место.

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«Кто бы как ни относился к деньгам, они дают больше возможности, уверенности и стабильности. Чем больше денег, тем легче растить ребенка. Можно легко получить быструю и качественную медицину, нанять няню, дать лучшее образование», — сказал он.

Самым значимым недостатком в вопросе позднего рождения ребенка, на взгляд специалиста, является разница в возрасте. Чем больше между матерью и ребенком лет, чем больше недопониманий возникнет между ними в будущем.