Интересное 20 июня 2023, 11:59 Психолог Хвингия: тарелки серого цвета снижают аппетит и способствуют похудению

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Использование тарелок серого цвета для сервировки стола способствует снижению аппетита и избавлению от лишнего веса. Об этом сообщила психолог Ирина Хвингия в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, разные цвета вызывают у людей определенные эмоции. Так, серый цвет ассоциируется с несвежей едой, поэтому во время приема пищи человек на подсознательном уровне будет стараться съесть меньше.

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Психолог подчеркнула, что противоположный эффект дает красный цвет, он усиливает аппетит.