Интересное 04 мая 2023, 18:06 Психолог Холт-Лунстад: одиночество грозит возникновением хронического стресса

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Одиночество отражается не только на ментальном здоровье человека, но и на физическом. Об этом рассказала профессор психологии и неврологии американского университета Джулианна Холт-Лунстад, сообщил «Ридус».

По словам специалиста, одиночество способно привести к развитию хронического стресса, который негативно сказывается на здоровье. Также социальная изоляция повышает риски преждевременной смерти.

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Отмечается, что одиночеству наиболее подвержены люди с финансовыми затруднениями.