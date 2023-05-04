04 мая 2023, 18:06
Психолог Холт-Лунстад: одиночество грозит возникновением хронического стресса
Одиночество отражается не только на ментальном здоровье человека, но и на физическом. Об этом рассказала профессор психологии и неврологии американского университета Джулианна Холт-Лунстад, сообщил «Ридус».
По словам специалиста, одиночество способно привести к развитию хронического стресса, который негативно сказывается на здоровье. Также социальная изоляция повышает риски преждевременной смерти.
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Отмечается, что одиночеству наиболее подвержены люди с финансовыми затруднениями.
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