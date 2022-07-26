Психолог Хадарцева рассказала, как побороть возрастные комплексы

В современном мире женщинам не стоит комплексовать по поводу возраста, так как технологии помогают сохранять молодость на протяжении длительного времени. Таким мнением поделилась психолог Юлия Хадарцева. Об этом сообщил NEWS.ru.

По мнению специалиста, для поддержания хорошего внешнего вида стоит уделять время спорту. Кроме того, не стоит ограничивать себя в еде, ведь существует возможность употреблять вкусную и качественную пищу.

«Почему нас продолжают терзать комплексы? Все из-за родовых сценариев, историй наших бабушек-прабабушек. Средняя продолжительность жизни когда-то составляла 40–50 лет. А сейчас это, можно сказать, самый расцвет», — отметила Хадарцева.

Медик пояснила, что в современном мире «люди могут жить и 100–120 лет, оставаясь молодыми и красивыми». Она подчеркнула, что сейчас возраст является не количеством лет, которые прожил человек, а показателем качества его жизни. Чтобы побороть комплексы, необходимо следить за собой и своим телом, а также проживать счастливую жизнь.