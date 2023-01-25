Интересное 25 января 2023, 12:38 Психолог Хадарцева объяснила, как взрослому человеку защитить свое мнение при общении с родителями

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Психолог и доктор наук Юлия Хадарцева в разговоре с изданием Рassion рассказала, каким образом можно наладить общение с родителями, если ваши мнения не совпадают.

Как заметила специалист, в первую очередь следует начать говорить с позиции «Я». Не стоит обвинять собеседника, настаивать на своей правоте и учить его.

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«Ни в коем случае не используйте „Ты-понятия“. Мы не обвиняем, не настаиваем и не учим», — процитировали «Дни.ру» Хадарцеву.

Также необходимо проявить уважение к родителям. Важно показать, что их мнение для вас не пустой звук. Следует помнить, что в голове у каждого человека своя правда. Хадарцева напомнила, что хорошие отношения с родителями важнее любого спора. Вам не под силу перевоспитать родителей, поэтому принимайте их такими, какие они есть.